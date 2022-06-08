«البحوث الاجتماعية»: الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى 2.5 مليون نسمة سنويا

قالت الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع السكاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن المركز يهتم بقضية السكان منذ ما يقرب من 30 عاما، والقضية السكانية تجري مناقشتها منذ أربعينيات القرن الماضي، وتم التحذير من خطورتها تدريجيا إلى أن وصل معدل الزيادة إلى 2.5 مليون نسمة سنويا.

إجراء أبحاث الزيادة السكانية في الريف والحضر

وأشارت «حليم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن المركز يهتم بعمل أبحاث متعلقة بالزيادة السكانية قبل عمل ملخص تنفيذي وإرساله إلى الجهات التنفيذية، مضيفة أن المركز يعتمد في أبحاثه على أخذ عينة ممثلة للمجتمع المصري من الريف والحضر، وأرسل آخر تقاريره وتوصياته إلى الجهات المعنية من رئاسة الجمهورية إلى مجلسي الشيوخ والنواب.

7 استراتيجيات لمواجهة الأزمة السكانية

وأوضحت «حليم»، أن الزيادة السكانية تأكل الناتج من عملية التنمية بشكل جعل خطورتها تعادل خطورة الإرهاب، مضيفة أن هناك 7 استراتيجيات لمواجهة الأزمة السكانية لم ينفذ أي منها حتى الآن بشكل كامل «عندنا ناس شايفين أن الزيادة العددية لها أهمية للتنمية لأنها تنتج قوى عاملة وهو أمر خاطئ لأن القوى العاملة تحتاج لزيادة مؤهلة ومدربة والموجود حاليا يعاني من ارتفاع نسبة الأمية.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع السكاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ضرورة أن تسلم القضية السكانية بأكملها إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مع الاستعانة بخطاب ديني مستنير، فضلا عن الاهتمام بمحو الأمية لا سيما بين السيدات وتحريم عمالة الأطفال.