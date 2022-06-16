أزمة متوقعة في الطماطم بسبب ارتفاع الحرارة.. و«البحوث الزراعية» يوضح العلاج

تحديات عديدة يتعرض لها محصول الطماطم خلال الموسم الحالي للزراعة قد تعرضه للخطر بسبب المناخ السائد، والذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة، وهو ما قد يتسبب في عدد من الأمراض، منها التفاف الأوراق وسرولة النباتات وتأخير وتساقط الزهر وضعف العقد وقلة التحجيم.

وكشف تقرير لمركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، أن هذه العروة معرضة لزيادة في الطاقة الحرارية نهارًا وزيادة حدة وطول الموجات الحارة أو شديدة الحرارة وزيادة فرق حرارة الليل والنهار وزيادة التذبذبات الحرارية لأكثر من 15 درجة مئوية، وبداية زيادة نقطة الندى، وهو زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات وزيادة في الرطوبة الجوية، إذ يتعدى عدد ساعات ابتلال الورقة لأكثر من 3 إلى 4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية النسبية لأكثر من 80% لمدة تزيد عن 5 ساعات يومًا.

نصائح لعلاج التفاف أوراق الطماطم

ويوضح التقرير أن هذه الأعراض ليست فيروسية، وهي نتيجة زيادة البخر من النباتات لتفوق مقدرة النبات على امتصاص الماء لتعويض المتبخر من الماء، وهو ما يؤدي لارتباك في امتصاص العناصر وتزيد أو تقل الأعراض طبقًا لنوع الصناف «الهجين» وعن نوع التربة وطريقة الري ومنطقة الزراعة ويساهم في حدة الأعراض عدم انتظام الري تحت أي سبب، وكذلك الرش المفرط من المبيدات أو المغذيات ومنظمات النمو، كما أن زيادة الري والإفراط يؤدي إلى التفاف الأوراق وكذلك العطش الشديد، الأمر الذي يدفع النبات ليلجأ إلى التفاف الأوراق لتقليل السطح المعرض للشمس والهواء حتى لا يفقد جزء من الماء بواسطة عملية النتح، وقد يكون السبب أيضًا وجود مشاكل فى التربة مثل الملوحة أو مشاكل في الجذور مثل النيماتودا أو الإصابة بفطريات التربة.

1- تنظيم الري لتقليل كمية المياه وتقريب الفترة بين الريات.

2- وقف الأزوت واستخدام نترات الكالسيوم فقط لمدة أسبوع.

3- الرش 400 جم طحالب يضاف لها نصف كيلو فولفيك «أو امينو برولين» مع نصف كيلو ماغنسيوم عالي + ٢٠ سم سيتوكينين 4%/300 لتر ماء للفدان، ويكرر الرش بعد 5 أيام.

4- إضافة 5 إلى 6 ك حامض فسفوريك مع الري ولمدة 2 رية متتالية.

5- فحص الجذور جيداً وعند وجود أي إصابة بفطريات التربة «أعفان جذور أو ذبول» يتم المعاملة الفورية بمبيدات «مون كت (فلوتانيل) بمعدل 400 جم + توبسون (ثيوفانيت مثيل) بمعدل 450 جم مع الري للفدان»، ولو الإصابة منتشرة يتم الرش برفيكيور إنيرجي «بروباموكارب هيدروكلوريد + فوستيل المونيوم» بمعدل 3 سم / 100 لتر ماء.