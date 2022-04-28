«الزراعة» توضح إجراءات خلط المبيدات في فترة تقلبات المناخ

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، إنه عقب الموجات الحارة الحالية فإن التحديات الحقيقية ستبدأ سواء من ناحية إعادة تأهيل عمليات النمو للمحاصيل، أو حمايتها من آثار الموجة الحارة، موضحًا أن من هذه التحديات إعادة انتشار وظهور بعض الآفات الحشرية والأكاروسية والمرضية مرة أخرى على المحاصيل.

تأثير ارتفاع الحرارة على استخدام المبيدات

وحذر فهيم في تصريحات إلى «الوطن» من تأثير ارتفاع الحرارة على استخدام المبيدات حيث تؤدي إلى تدهور المبيدات، والحد من فاعليها وبالتالي زيادة الكمية المستهلكة، وحدوث مشاكل وتفاعلات جانبية فى المبيدات وخصوصاً عند الخلط وينعكس ذلك على فاعلية المبيد، وقد تنتهي فترة صلاحيته بصورة أسرع أو تحدث تفاعلات تزيد من سميته على النباتات أو الإنسان أو الكائنات الأخرى.

زيادة تلوث الهواء

وأوضح أن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى تحول كثير من المبيدات إلى الحالة الغازية مما يزيد من تلوث الهواء وانتقال المبيدات لمناطق أبعد، خصوصاً في المدن القريبة من المناطق الزراعية، مؤكداً على ضرورة اتباع عدداً من الإجراءات عند خلط المبيدات مع بعضها خاصة عند الاستخدام خلال الاجواء الحارة، حيث إن معظم المبيدات الكيميائية تخلط مع بعض من حيث المبدأ ولكن يعتمد ذلك على محلول الرش الناتج بعد إضافة وذوبان المبيد.

وحذر فهيم من خلط المركبات النحاسية مع المبيدات الفوسفورية العضوية، مع منع رش المركبات النحاسية المعدنية على الأزهار، وكذلك منع خلط الأحماض الامينية مع المركبات المحتوية على الكالسيوم والكبريت والزيوت المعدنية، مشيراً إلى أنه يفضل خلط المبيدات أو المغذيات في برميل ماء صغير خارج ماتور الرش ومن ثم وضعها داخل خزان الرش، وبعدها تحرك بخلاط الماتور، لافتاً إلى أنه يفضل وضع 200 جم من الستريك أسيد أو ما يعرف بملح الليمون بخزان الرش ويحرك مع الماء قبل وضع أي مبيد بخزان الرش وذلك للمساعدة على خفض pH سائل الرش، وعند رش محاصيل مثل الفلفل أو الكرنب أو القرنبيط أو البصل أو الثوم أو القمح أو الحمضيات يفضل وضع مادة لاصقة ناشرة مع محلول الرش لزيادة كفاءة الرش كون أوراق هذه المحاصيل شمعية.

وعن الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام زيوت الرش فقد أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، أنها تتمثل في الامتناع عن رش الزيوت في مرحلة الأزهار والعقد ونضج الثمار، والامتناع عن رش الزيوت الصيفية في الجو الحار الجاف، محذرًا من رش الزيوت الصيفية في بساتين الموالح التي تعرضت أشجارها للعطش، ولا يجب مزج الزيت بالكبريت أو بأحد مشتقاته وعدم رش الزيت إلا بعد مضي أسبوعين على الأقل على استخدام المركبات الكبريتية.