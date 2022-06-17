حشرة خطيرة تهدد الطماطم.. و«الزراعة» توضح كيفية مكافحتها

تعد الذبابة البيضاء من أخطر الآفات التي تؤثر على محصول الطماطم وتتسبب في خسائر كبيرة، خاصة خلال فصل الصيف حيث إنها سريعة الانتشار ومفترسة للأوراق والثمار.

طرق مواجهة الذبابة البيضاء

معهد وقاية النبات التابع لوزارة الزراعة كشف عن كيفية مواجهة الذبابة البيضاء، وذلك باتباع منهجية غير تقليدية في الزراعة تشمل النقاط التالية:

- التبكير بالمكافحة لعدم تداخل الأجيال وتراكم تعداد الحشرة من بيض وحوريات وزيادة عدد الأجيال.

- القضاء على الأطوار الأولى الأكثر ضعفاً يحد كثيراً من كثافة الذبابة وينخفض تعدادها تدريجياً.

- اختيار برنامج الرش المناسب إذ يؤثر المبيد على حيوية البيض وطور الحورية ويؤثر على خصوبة الإناث كما أن المبيد يؤثر على النمطين الحيويين للذبابة.

- اقتراح الرشات بمخاليط أبللود (25% SC ) مضاف عليها اكتارا (25% WG) وموفينتو (10% SC) يضاف إليها افسكت اس (50% SP) (تركيز مخفض ولمرة واحدة ) وأوبيرون (24% SC) ولامبادا سوبر (10% WP) وزيت صيفي يفضل بارافيني (حرارة اقل من 33 درجة)

تعدي الإصابة الحد الحرج

- في حاله تعدي الإصابة الحد الحرج يمكن الخلط بين مركبين أحدهما يعمل على الجهاز العصبي أو مانع للانسلاخ والآخر يعمل على الحشرة الكاملة مثل (كاب اكسترا 40 جم + 250 سم دولف أو أكوروش/ 200 لترماء) أو ابللود 300 سم + 250 سم دولف أو أكوروش بمحلول رش 200 لتر والرش في الصباح باكر أو في آخر النهار.

- رفع معدل الرش للطماطم إلى 300 لتر للفدان على الأقل ومع التركيز على السطح السفلى للأوراق.

- توقيتات الرش والمرحلة العمرية للنباتات يكون باميدا كلوبرايد 35% في مرحلة قبل الازهار وثياكلوبريد والأفضل سائل أميدا كلوبرايد 70% بودر مع مراعاة فترة التحريم قبل الجمع.

- الرش بالسيلسيلك أسيد 200 جرام + 250 جم أحماض أمينية والسيلسيلك سوف يرفع من كفاءة جهاز المناعة للنبات كما أن زنك سيزيد من كثافة الأنسجة وسمك الأوراق.