الطماطم بـ11 جنيها.. أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية أرخص من السوق

قال جمال الصاوي رئيس قطاع القاهرة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن السلع متاحة في مجمع السلع بالفسطاط، الذي يخدم منطقة سكنية جديدة، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي بالمجمع يكفي استهلاك 4 أشهر، موضحًا: «كل شيء متاح لدينا بجودة عالية».

تخفيضات على السلع تصل لـ30%

أضاف الصاوي في لقاء مع مراسلة برنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وإنجي طاهر، أنّ المجمع أتاح صرف بطاقات التموين، لافتًا إلى أنه يحتوي على الدقيق والمكرونة والأرز واللحوم المجمدة والطازجة والخضار، بأسعار مخفضة عن السوق، بنسبة تصل إلى 30%.

وتابع رئيس قطاع القاهرة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، أن سعر الدقيق 10 جنيهات بأقل من السوق، مقابل 3.5 جنيه للمكرونة، و25 جنيها للزيوت في التموين، كما أن الزيوت الحرة متقاربة من نفس الأسعار، أما السكر فإنه يقترب من 10.5 جنيه.

أسعار مميزة في المجمعات الاستهلاكية

أشار الصاوي، إلى أن أسعار الدواجن في المجمعات، تبلغ 48 جنيها للكيلو، أي أنها أرخص من السوق، و95 جنيها للحوم الطازجة، و80 جنيها للحوم البرازيلي، و65 جنيها للحوم الهندي، وكل ذلك أرخص من المعروض بالأسواق، ويقل سعر الخضراوات، كثيرا عن السوق، بواقع 11 جنيه للطماطم، مقارنة بـ20 جنيه في الأسواق، و9.5 جنيه للخيار، وسعر الكوسة، 6 جنيهات، و10 جنيه للباذنجان.

مواعيد عمل المجمعات في رمضان

كرر رئيس قطاع القاهرة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التأكيد على أن الأسعار مخفضة بشكل كبير مقارنة بالسوق، موضحًا أنّ مواعيد العمل الصباحية في المجمع، تبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 4 عصرا، ويُغلق المجمع في وقت الإفطار، ثم يبدأ في العمل بداية من الساعة 8:30 حتى الساعة 11:30 مساءً يوميا.