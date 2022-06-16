أول صورة للمتهم بذبح زوجته وإلقاء جثتها أسفل سرير غرفة النوم بالزاوية الحمراء

حصلت «الوطن»، على أول صورة لـ«صابر. ش»، المتهم بذبح زوجته وإلقاء جثتها أسفل سرير غرفة النوم، وأبلغ رجال الشرطة عن ارتكابه الجريمة، بسبب رفضها إعطائه 10 آلاف جنيه، وتم تشييع جثتها وسط الآلاف من سكان الأميرية البلد، التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

جريمة داخل عش الزوجية

ترجع تفاصيل الواقعة، عندم أقدم المتهم «صابر. ش» عامل في أحد المطاعم، على قتل زوجته في تمام الساعة السابعة صباح أمس الأول الثلاثاء، وبعد ارتكاب جريمته، حضر الي ديوان قسم شرطة الزاوية الحمراء بصحبة شقيقه، بعد أن أبلغوا بالجريمة واصطحبه لتبليغ الأجهزة الأمنية، عن الواقعة، واعترف بقتل زوجته تدعى «سهام. س» بسبب عدم إعطائه أموالا، ونشبت بينهم مشادة انتهت بالانتقام منها.

جثة تحت السرير

بالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبين أن المتهم أنهى حياة زوجته بعد عشرة 20 عاما، بسبب رفضها إعطائه 10 آلاف جنيه، وعثر على جثمان المجني عليها مسجاة على الأرض غارقة في دمائها أسفل سرير غرفة نومها، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

قرار من النيابة بشأن المتهم

تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليها، وتم تشييع جثمانها وسط العشرات من أهالي منطقة الأميرية بمقابر العائلة.