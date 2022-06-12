عامل يقتل زوجته بالساطور خلال مشاجرة بسوهاج

اندلعت مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في محافظة سوهاج، أصيب خلالها ثلاثة أشخاص بالساطور والأعيرة النارية، كما لقيت زوجة مصرعها على يد زوجها بالساطور، عند منعه من الاشتراك بالمشاجرة.

إخطار أمني وبلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة طهطا، بوجود مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين.

انتقال قوات الأمن لموقع الحادث

بالانتقال لموقع الحادث تبين أنها بين كل من طرف أول: «أحمد ا ا م»، سن 41 عامل، مصاب بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و طرف ثان، و«أحمد م ع ع» 62 عامًا، مزارع مصاب بتهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس والذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى خاص بسوهاج وشقيقه «محمد م ع ع»، 52 عامًا موظف، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

أسباب المشاجرة

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الطرف الأول بدخول مسكنه وإحضار سلاح أبيض «ساطور»، وعند محاولة زوجته المدعوة «سارة ع ا م» 26 عامًا ربة منزل، بمنعه تعدى عليها بالسلاح الأبيض، وأحدث إصابتها بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفيت عقب وصولها، كما تعدى على الشخص الأول من الطرف الثاني، وأحدث إصابته بذات الأداة، وعند محاولته التعدي على الشخص الثاني من الطرف الثاني أطلق الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري كان بحوزته بمنعه من التعدي عليه، ما أدى لحدوث إصابته، وتك ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثانى من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة، عبارة عن طبنجة ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها بداخلها 5 طلقات أفاد والد المتوفاه المدعو عابد ا م ب 58 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، باتهام زوجها المذكور بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

اعتراف المتهم

بمواجهة زوج المتوفاة اقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مضيفًا بأنه تخلص من الأداة المستخدمة بأحد المصارف.