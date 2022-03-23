عامل يقتل زوجته بشاكوش بطهطا.. ومسجل خطر في حالة سكر يصيب نفسه بجروح

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، قيام عامل بقتل زوجته بتهشيم رأس زوجته بشاكوش، ما أدى إلى قتلها، وشهدت دائرة قسم ثان سوهاج، ووجود شخص في حالة هياج وسُكر ممسكاً سلاح أبيض «سكين» ومحدثًا إصابات بنفسه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغين من مركز طهطا، وقسم ثان سوهاج من الأهالي بمقتل سيدة بمنزلها في دائرة المركز.

وبالفحص تبين وجود جثة لـ«عزة ع ا ا» 30 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية مسجاه بصالة المنزل بالطابق الأرضي وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود تهشم بالرأس.

خلافات زوجية

وأفاد شقيقها ويقيم دائرة المركز باتهام زوجها «محمود ا م ع»، 29 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكوره بالضرب بشاكوش، ما أدى لوفاتها، بسبب خلافات زوجية، وأضاف أن المذكور يعاني من مرض نفسي وأن الحالة ازدادت سوءا في الآونة الأخيرة.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «شاكوش» وبمواجهته تبين عدم اتزانه النفسي والتزم الصمت.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث آخر في سوهاج.. شخص يصيب نفسه بسكين

وفي سياق آخر شهدت دائرة قسم أول سوهاج، وجود شخص في حالة هياج وسُكر ممسكاً سلاحا أبيض «سكين» ومحدثًا إصابات بنفسه دائرة قسم أول سوهاج.

وتم ضبط «فتحي ف خ ب» 33 عاما، عامل، يقيم دائرة القسم، المسجل شقي خطر «سرقات عامة نشاط مستمر، والسابق اتهامه فى عدد 32 قضية متنوعة «آداب عامة سرقة - سلاح أبيض مخدرات – نشل – مشاجرة – أموال عامه سرقة بالإكراه» آخرهم القضية سكر وسلاح أبيض، وبحوزته «سلاح أبيض سكين وعدد 2 شفرة طبية تبين إصابته بـ«جروح قطعية بفروة الرأس وجروح سطحية بالذراعين»، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

وبمواجهة المتهم أهذى بكلمات غير مفهومة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.