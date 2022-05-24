تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء لـ18 يونيو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات بينهما، لجلسة 18 يونيو المقبل؛ للاستماع إلى الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب.

شكوى الزوجة لشقيقها

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «ح.م»، 28 عاما، بقتل المجني عليه «إ. ع» عمدا مع سبق الإصرار، إثر ديمومة الخلافات السابقة بينهما التي نشبت من جراء شكوى زوجة المجني عليه ضد الأخير لشقيقها المتهم.

خطة المتهم لقتل زوج شقيقته

وتبين التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، أنه بيّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله باستلال سلاح أبيض، وانتقل إلى مسكن ضحيته، منقضًا عليه طاعنًا إياه بسلاحه الحاد طعنات قاتلة نفذت بمواطن الحياة في جسده، عنقه وكتفه الأيسر، قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.