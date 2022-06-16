عامل يذبح زوجته في الزاوية الحمراء ويسلم نفسه.. ألقى جثتها أسفل السرير

شهدت منطقة الأميرية التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء جريمة بشعة أقدم عليها زوج بعدما تخلص من زوجته بآلة حادة وقام بذبحها، وألقى جثتها أسفل سرير غرفة النوم، وأبلغ رجال الشرطة عن ارتكابه الجريمة.

جريمة داخل عش الزوجية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حضر المتهم «ص. ع»، عامل في أحد المطاعم، إلى ديوان قسم شرطة الزاوية الحمراء بصحبة شقيقه بعد أن أبلغوا بالجريمة واصطحبه لإبلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة، واعترف بقتل زوجته وتدعى «سهام. س»، بسبب عدم إعطائه أموالا، ونشبت بينهما مشادة انتهت بالانتقام منها، بالانتقال والفحص عثر على جثمان المجني عليها مسجاة على الأرض غارقة في دمائها وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

قرار من النيابة بشأن المتهم

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليها وتم تشييع جثمانها وسط العشرات من أهالي منطقة الأميرية بمقابر العائلة.