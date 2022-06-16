برلماني يطالب دول العالم بتحمل مسؤوليتها في قضية تغير المناخ

أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أهمية المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي يُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 15و16 يونيو، مشيرا إلى أنه ينظم لأول مرة في مصر، ويناقش قضية هامة وهي تغير المناخ.

مخاطر تغير المناخ

وقال على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، إن قضية تغير المناخ التي كانت محور جلسات وفعاليات المؤتمر، تعد من أهم القضايا والتحديات العالمية حاليا، نظرا لارتباطها بما سيواجهه العالم أجمع في المستقبل من مخاطر وتهديدات لحياة الشعوب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تفاعل دول العالم مع تلك القضية الهامة أصبح أمرا ضروريا وليس ترفيهيا أو اختياريا، نظرا لأن المخاطر لا تهدد دولة دون الأخرى بل أن الجميع مهدد بآثار تلك التغييرات، الأمر الذى يتطلب سرعة التفاعل مع القضية والتقليل من استخدامات الوقود والاتجاه للطاقة النظيفة والتحول للاقتصاد الأخضر، مطالبا دول العالم بتحمل مسؤوليتها تجاه تلك القضية بشكل جاد.

تقليل استخدام الوقود الأحفوري

وثمن البنا، خطوات الدولة المصرية في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي اتخذت خطوات جادة على أرض الواقع لمواجهة تلك القضية من خلال الاتجاه لـ الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري ووضع استراتيجية للاقتصاد الأخضر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤتمر شهد مشاركات وحوار بين جميع النواب الشباب بالعالم، وهو أمر مطلوب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن انعقاد نسخة المؤتمر في مصر ، دليل جديد علي ان الدولة المصرية لديها رؤية طموحة وجادة لتمكين الشباب، وهو أمر ليس بجديد حيث أصبحت مصر أرضا خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ألقي كلمة الختام للمؤتمر، اليوم، أكد فيها أن مصر ومدينة شرم الشيخ ازدادت فخرا واعتزازاً باستضافتها أعمال النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على شعوره بالفخر والاعتزاز بما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين، تجاه قضية بالغة الخطورة مثل قضية تغير المُناخ.