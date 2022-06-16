عاجل .. «التموين» تفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من البطاقات

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا لفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من البطاقات التموينية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

فتح باب تظلمات المحذوفين من التموين

وأوضح وزير التموين، في نص التوجيه، أنّه جاء للتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، الذين وصلتهم رسالة على بون الصرف «مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر».

وتابع المصيلحي، أنّه نظرا لزيادة أعداد أصحاب البطاقات، الذين لم يتقدموا بالمستندات المطلوبة في الوقت المحدد، يتم قبول التظلمات بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيا.

رسائل بطاقات التموين

كما نص قرار الوزير، على أنّ طلبات التظلمات من التموين، ترسل أسبوعيا عن طريق مدير مديريات التموين بديوان عام الوزارة، إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.

وجاء نص القرار الوزاري كالتالي: