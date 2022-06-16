خطوات التسجيل في مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك» للمصريين بالخارج

«اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، مبادرة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج» للصحة النفسية، لدعم الشباب المصريين بالخارج نفسيا، من خلال توفير منصة إلكترونية، متاح بها عدد من الأطباء والمعالجين النفسيين.

وتهدف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعم الصحة النفسية للشباب المصري بالخارج، وحل الاضطرابات التى تواجههم فى الغربة، بالتقابل مع الثقافات المختلفة بالدول المضيفة، من خلال إطلاق هذه المبادرة.

فعاليات إطلاق المبادرة

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال فعاليات إطلاق المبادرة اليوم، عن أهمية إطلاق هذه المبادرة، حيث تساعد هذه المبادرة، فى توفير المعالجين النفسيين مجانا وبخصوصية تامة، كى يتمكن الشباب المصريين الدارسين بالخارج من التواصل معهم «أون لاين».

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمكن الاستفادة من مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، "أون لاين"، وتتمثل خطوات التسجيل في مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، في:

خطوات التسجيل في مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»

1- الدخول على الصفحة الخاصة بمؤسسة «شيزلونج» للصحة النفسية.

2- الدخول على رابط التسجيل بمبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، من خلال الضغط هنــــا.

3- القيام بتسجيل البيانات الخاصة بك.

4- متاح اختيار اسم مستعار، في حين عدم الرغبة في الكشف عن الهوية الأصلية.

5- اختيار الطبيب المعالج من ضمن عدد كبير من الأطباء النفسيين المتاحيين على الموقع الإلكترونى للمؤسسة.

6- تحديد الموعد المناسب لحضور الجلسات الأون لاين مع الطبيب المعالج.

7- تتم الجلسات بين الطبيب المعالج والحالة في سرية تامة، حيث لا يمكن لأحد غيرهم الإطلاع على هذه الجلسات.

وجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تسعى لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والخدمات المختلفة.