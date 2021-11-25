عادل شكل يهاجم هاني شاكر بعد تقليد طريقة غنائه: «طالع يتنمر عليا»

هاجم المشجع الكروي عادل شكل الفنان هاني شاكر، بعدما قلده الأخير في الندوة الأخيرة بصالون قصر ثقافة السينما، واصفاً ذلك بـ بالتنمر.

ونشر عادل شكل صورة له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «هاني شاكر ..طالع يتنمر عليا ...وبيقول إنه بيقلدني».

وأضاف: «انتظرني وأنا بقلدك حضحك عليك مصر كلها ...أنت مين في مصر .. كلنا ولاد 9 ...اصحي...فووق.. سيبك من الوهم اللي أنت عايش فيه».

هاني شاكر يقلد المشجع الكروي عادل شكل

وقد قلد الفنان هاني شاكر المشجع الكروي عادل شكل في طريقة غنائه، مؤكدا أن «شكل» يقدم هو الآخر أغاني مهرجانات، وليس كما يشاع بأنه يقدم فيديوهات كوميدية.

واستقبل رواد صالون قصر السينما، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالزغاريد والورود، وذلك في حضور رئيس قصر السينما، الفنان تامر عبد المنعم والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان أحمد صيام وأخرين.

نقابة المهن الموسيقية توقف 19 مؤدي مهرجانات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا، بشأن آخر التطورات المُتعلقة بأزمة وقف 19 مؤدي مهرجانات، لعدم تقنين أوضاعهم.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا وتدعو إلي العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوي لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري».