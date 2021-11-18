عادل شكل ردا علي قرار منعه من الغناء: أنا الزعامة وهعمل اللي يعجبني يا نقابة

علق عادل شكل، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، وذلك بمنشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشر صورة له وهو يضع «رجل على رجل»، وأخرى للفنان هاني شاكر.

عادل شكل: فيديوهاتي بتجيب أعلى مشاهدات

وكتب «شكل»: «الأستاذ الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، أنا عملت كام مهرجان لكن أنا المحتوى بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات، وده رزق من عند الله، فلماذا تم وقفي..».

وأضاف عادل شكل: «للمرة التانية أستاذ هاني أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقوفين شكله معندوش صفحة على الفيس، عشان يعرف مين المحتوى بتاعه فيديوهات، ومين المحتوى بتاعه أغاني».

شكل: سأستمر في تقديم المحتوى

وأكد «شكل» أنه سيستمر في تقديم المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: «الزعامة عادل شكل ترند مصر الأول.. مستمر في عمل كل يوم فيديوهات.. علشان جمهوري العظيم بيضحك وبيفرح، وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني؛ لأن دي صفحتي الشخصية مش صفحة النقابة»، مختتمًا: «كل الشكر والتقدير لفنان مصر الأول هاني شاكر».

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قائمة بأسماء 19 شخص من مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء في مصر، جاء على رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وشواحة وكزبرة وحنجرة ومسلم ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة ، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي.