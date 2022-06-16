أسعار دخول الشواطئ في مطروح.. من 3 إلى 50 جنيهاً

تتمتع مدينة مرسى مطروح بالعديد من الشواطئ المنتشرة على سواحل المدينة، وتفتح غالبية الشواطئ بالمجان أمام جميع الزائرين والمصطافين، باستثناء بعض الشواطئ التى تقرر دخولها برسوم، طبقاً لتعليمات مركز ومدينة مرسى مطروح، لتحسين الخدمات بمختلف الشواطئ، من النظافة والبيئة والأمن، حيث تبدأ أسعار هذه الشواطئ من 3 جنيهات، وتصل حتى 50 جنيهاً.

أسعار رسوم دخول الشواطئ بمرسى مطروح

وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن أسعار دخول الشواطئ في مطروح تختلف من مكان لآخر، ففي وسط المدينة بدون رسوم، ومنها شاطئ «الفيروز والباسنت، والهنا، والعوام، والليدو»، وفي شرق المدينة شواطئ «مينا حشيش، وعلم الروم، والرميلة، وكليوباترا، والبوسيت، والمروة»، وبالنسبة للشواطئ الواقعة على كورنيش المدينة الجديد، فتشمل «بورتو مطروح، والأبيض العام، وزمردة الأبيض، وبلوبيتش، وأم الرخم»، وجميعها مفتوحة أمام رواد مطروح.

وتفرض بعض الشواطئ رسوم دخول بقيمة 3 جنيهات، منها شاطئ «روميل»، و5 جنيهات لدخول شاطئ «عجيبة»، بينما تبلغ رسوم دخول شاطئ «الغرام»، هو شاطئ مستأجر، 50 جنيهاً الفرد، في ظل أعمال التطوير الموجوده به من كافتريات ومطاعم ودورات مياه وممشى ومسرح وشاليهات، إضافة إلى عدة خدمات أخرى مقابل الرسوم، يستفيد بها الزوار على أى شاطئ بمرسى مطروح.

أماكن فسح في مصيف مطروح

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مصيف مطروح يستقبل خلال موسم الصيف ما بين 6 إلى 7 ملايين مصطاف، ويوجد العديد من الأماكن للتنزه والفسح من «هضبة عجيبة، وحمام كليوباترا، ومتحف روميل، ومتحف آثار مطروح، والحدائق العامة المطورة، وكليوباترا، وحديقة الغزالة، وحديقة العوام، والسيرك القومى، والملاهي، والكورنيش، والمعارض التراثية لمنتجات البيئة التي تشتهر بها مطروح.

مواصلات مصيف مطروح

وتنتشر المواصلات إلى مصيف مطروح من القاهرة والمحافظات ومنها القطار السياحى والنوم والمميز من خلال السكك الحديدية، وشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا من خلال مواعيد كل ساعة من القاهرة إلى مطروح، ومن مختلف المدن والمحافظات، الإسكندرية، وكفر الشيخ، وشبين الكوم، وطنطا والمحلة، دمنهور، بالإضافة إلى ميكروباصات من القاهرة على خط سير "مشعل – مطروح" بأسعار تتراوح من 120 وحتى 150 جنية حسب المواعيد.