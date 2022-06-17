وظائف مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، والتخصصات والشروط المطلوبة للالتحاق بفريق العمل بالمدرسة، مشيرا إلى أن التقديم على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم، مستمر حتى يوم 23 يونيه.

رابط التقديم لوظائف مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط للراغبين في الالتحاق بفريق العمل بالمدارس التكنولوجية التطبيقية.

وقالت وزارة التعليم، إنه يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما، وللعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الوظائف المتاحة في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم تبريد وتكييف

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم كهرباء

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم ميكانيكا

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.