عاجل.. جاد محمد يفوز برئاسة النقابة العامة للبريد

فاز جاد محمد جاد برئاسة النقابة العامة للبريد، وذلك خلال العملية الانتخابية التي تشهدها بعض النقابات العمالية العامة اليوم الخميس دورة 2022-2026، حيث يشغل جاد محمد موقع رئيس اللجنة النقابة ببور سعيد ،وحصل خلال عملية الاقتراع اليوم على 85 صوتا مقابل 51 صوتا حصل عليها منافسه رئيس النقابة العامة الحالي مجدي حساني.

انتخابات داخل 15 نقابة عامة

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم الخميس عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات و جهزتها داخل المباني الخاصة بها.

نقابات تشهد انتخابات اليوم

وتشمل النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.