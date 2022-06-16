«الري»: الدولة تفتح حوارا مع المزارعين لمواجهة أزمات المياه

قالت المهندسة أمل صابر، رئيس قسم التوجيه المائي بمديرية الري في محافظة المنوفية، إن الدولة تتوجه لفتح حوار بين المزارعين والأجهزة المعنية، لافتة إلى أن ذلك يتم من خلال تشكيل روابط بالانتخاب لمستخدمي المياه من الترع الفرعية، تليها لجان على المساقي والآبار، بهدف تفعيل الدور المجتمعي لمواجهة أزمات المياه.

رابطة المستخدمين تناقش وتعرض مشكلات المنتفعين

وأوضحت «صابر»، خلال استضافتها على شاشة برنامج «مصر بتبني» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الفضائية، أن رابطة المستخدمين تناقش وتعرض مشكلات المنتفعين، لبحث الحلول مع هيئة الري بشكل مجتمعي جديد.

ومن جانبه، قال سمير عبدالرازق، أحد المزارعين، إن الرابطة ناقشت أهم المشاكل المتعلقة بالمساقى والترع ومنها تنسيق المناسيب، معقبًا: «مفيش مشكلة واقفة قدامنا، وفي حوار مستمر مكنش موجود قبل كده بين الفلاح والحكومة، بالاضافة لندوات التوعية المجانية اللي بتتعمل لنا عشان نشوف إزاي نطور زراعتنا».

المحافظة على الترع

وأضاف «سمير»: «المحافظة على الترع لازم تكون نابعة من الفلاح، الدولة بتقدم الخدمة، ودورونا الحفاظ على استدامتها وتنميها».

استخدام طرق الري الحديث بدأ منذ 2018

وأشار أحمد جابر، أحد المزارعين، إلى أن استخدام طرق الرى الحديث بدأ منذ 2018، لأن المياه كانت تضعف في نهاية الخطوط، إلى أن جاء مشروع تبطين الترع الذي قضى على الآبار الارتوازية، لافتًا إلى أن معدل الفقد من المياه أصبح بسيطًا جدًا ولم نعد بحاجة لحفر الآبار، موضحًا: «الري الحديث فكرة مهمة ومريحة للأراضى الطينية التي اعتادت على الرى بالغمر، وهو ما يكتشفه الفلاح خلال الزراعة».