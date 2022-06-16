«رحلة المجنون» يُعيد محمد صبحي للدراما بعد غياب 9 أعوام 

كشف الفنان محمد صبحي، عن عودته للدراما، بمسلسل جديد يحمل اسم «رحلة المجنون»، وذلك بعد غيابٍ دام نحو 9 أعوام، منذ الجزء الثامن من مسلسل «يوميات ونيس» الذي عُرض عام 2013.

بدء تنفيذ مسلسل رحلة المجنون بعد 35 عامًا من وضع الفكرة

وقال محمد صبحي، خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا في مدينة سنبل، إنه يعمل حاليًا على مسلسل من تأليفه سيكون بعنوان مبدئي بعنوان «رحلة المجنون»، موضحًا أن هذا المسلسل كان يتمنى تقديمه منذ 35 عامًا، إلا أنّ مسلسل «ونيس» تسبب في إرجاء المشروع طوال هذه السنوات.

وكشف محمد صبحي، عن الأحداث التي يدور حولها مسلسل «رحلة المجنون»، قائلًا إنّ «القصة تدور حول رجل ترك مصر 25 عامًا، وعاد لمصر ويمتلك 2 مليار دولار.. وبنشوف الراجل ده بالمبلغ هيعمل إيه؟.. اتبرع بمليار جنية لتحيا مصر والمليار هينزل بنفسه الشارع يوزعهم».

المعادلة صفر يُعيد محمد صبحي للسينما

وفي سياق متصل، أكد الفنان محمد صبحي، إنه يعود للسينما أيضًا من خلال فيلم جديد يحمل اسم «المعادلة صفر»، وجار التحضير للمشروع حاليًا، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المُقبلة.