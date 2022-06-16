محمد صبحي يعلن خطته الفنية الجديدة: مسرحية وفيلم ومسلسل

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان محمد صبحي، على خشبة المسرح الصغير، بمدينة «سنبل»، للإعلان عن خطته الفنية الجديدة.

محمد صبحي يعبر عن سعادته للتواصل مع الإعلام

وبدأ «صبحي» المؤتمر بكلمه عبر فيها عن سعادته بالتواصل مرة أخرى مع الإعلام، لافتًا إل أنه منذ فترة كبيرة لم يتواصل معهم بشكل مباشر، موضحًا أن خطته الفنية الجديدة تشمل مسرحية وفيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني.

افتقدنا الصلة الحقيقية بين الفنان والناقد والفنان والإعلام

وتابع: «افتقدنا الصلة الحقيقية بين الفنان والناقد والفنان والإعلام الحقيقي، ولذلك فأنا سعيد بإقامة المؤتمر الصحفي خاص للحديث مع الإعلام والإعلاميين».

وكشف محمد صبحي أنه يعاني حاليًا من وعكة صحية خلال هذه الفترة، ويحتاج إلى انتعاشة خلال الفترة المقبلة لكي يستعيد مكانته، موضحًا: «لا نضيع الوقت في مهاجمة المُسف، ولابد من إيجاد البديل».

مازلت أسبح ضد التيار السائد

وقال:«مازلت أسبح ضد التيار السائد، أيامنا كان في ٢٨ فرقة غير القطاع الخاص، عكس ما يوجد الآن»، معقبًا: «محدش يقولي الظروف الاقتصادية اختلفت، ولكن كل أسرة كانت لازم كل أسبوع تروح المسرح يوم الخميس ويوم الاثنين تروح السينما».