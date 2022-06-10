محمد صبحي يختتم عرض مسرحية «نجوم الظهر» اليوم

يختتم الفنان محمد صبحي، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، عرض آخر ليالي مسرحية نجوم الظهر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية التي يشارك فيها بجانب عدد كبير من الفنانين.

حيث أن عرض مسرحية نجوم الظهر سيكون مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على خشبة مسرحه الخاص في مدينة سنبل وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

تفاصيل مسرحية نجوم الظهر

ويشارك الفنان محمد صبحي في مسرحية نجوم الظهر بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم سميرة عبدالعزيز وعبدالرحيم حسن وجيهان قمري وندى ماهر وحمدي السيد وميرنا زكري وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف وإخراج محمد صبحي.

تكريم محمد صبحي

يذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد تم تكريمه مؤخرا من قبل إدارة أوبرا الميتروبوليتان الأمريكية، حيث تم تنظيم احتفالية كبيرة في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الصغير بحضور وزيرة الثقافة، وكذلك أعضاء فرقة استوديو الممثل التي أسسها الفنان محمد صبحي.

وأيضا حضر عدد من أبطال مسرحية هاملت والتي تم عرض جزء منها في الاحتفالية ومنهم أحمد ماهر وهناء الشوربجي، وعدد آخر من الفنانين، كما تم إهداء البث المباشر للمسرحية للفنان محمد صبحي.

يذكر أن مسرحية هاملت يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم محمد صبحي ونيفين رامز وهناء الشوربجي وعبدالمنعم عيسي وعماد رشاد وعبد الله اسماعيل وأحمد ماهر وشوقي طنطاوي وعدد آخر من الفنانين وهي سيناريو وحوار وإخراج محمد صبحي ومخرج تليفزيوني نور الدمرداش.