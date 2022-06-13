محمد صبحي يكشف عن مشروعاته الفنية المقبلة في مؤتمر صحفي.. الخميس

يعقد الفنان القدير محمد صبحي مؤتمرًا صحفيًا الخميس المقبل 16 من يونيو الجاري في مدينة سنبل في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك للإعلان عن أعماله ومشاريعه الفنية المقبلة.

مؤتمر صحفي للفنان محمد صبحي

وتتمثل مشاريع محمد صبحي الفنية خلال الفترة المقبلة والتي من المقرر الاعلان عنها المؤتمر الصحفي، في عروض مسرحية وفيلم سينمائي ومسلسل، إضافة إلى الكشف خلال المؤتمر عن النجوم والفنانين المشاركين معه في هذه المشاريع الفنية.

تكريم محمد صبحي

يذكر أن المترو بوليتان الأمريكية كرمت الفنان محمد صبحي، وأهدته البث المباشر لأوبرا «هاملت»، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في احتفالية كبيرة في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الصغير وجاء هذا التكريم كونه واحدًا من الأيقونات المهمة في تاريخ الحياة الفنية والثقافية، فضلًا عن تقديرهم لجهوده المتواصلة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر.

ويعد «صبحي» أحسن ممثل قدم شخصية «هاملت» حسب ما دون عنه الموسوعة البريطانية، إذ أنه قدم الشخصية بمنظور ورؤية جديدة، وأسلوب متميز، وجاء فيما كتب عنه في الموسوعة العالمية ما يلي: «أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير هاملت بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل».

آخر أعمال محمد صبحي الفنية

يذكر أن آخر أعمال محمد صبحي تقديمه مسرحية «نجوم الظهر» الذي بدأ عرضها في أكتوبر عام 2021، وشارك في بطولته كل من: سميرة عبد العزيز، محمد صبحي، عبد الرحيم حسن، جيهان قمري، وغيرهم من الفنانين، والعمل المسرحي من تأليف وإخراج محمد صبحي.