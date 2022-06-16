الاتحاد البرلماني الدولي: مصر تحظى الآن بمجتمع منفتح بسبب مؤتمراتها العالمية

قال دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي شارك فيه وفود برلمانية لأكثر من 60 دولة، عرض الجميع من خلاله وجهات نظرهم، كما جرى مناقشة رؤى مختلفة لمشكلة التغير المناخي.

باتشيكو: قمت بزيارة مسجد وكنيسة في شرم الشيخ

وأضاف «باتشيكو» خلال تصوير خارجي لبرنامج «اليوم» وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع علي فضائية «DMC»، أن مصر بات لديها مجتمع منفتح جراء ما تقوم به من مؤتمرات عالمية على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أنه وبعد حضوره إحدى جلسات المؤتمر قام بزيارة مسجد وكنيسة في شرم الشيخ.

باتشيكو: يجب علينا احترام الرأي الأخر

وأوضح أنه عندما تحدث لرجال الدين في المسجد والكنسية ذكروا له حرية العبادة التي تنتهجها مصر، وهو الأمر الذي يجب أن يكون في كل مكان أو دولة حول العالم «يجب علينا احترام الرأي الأخر، ولكل منا أفكار مختلفة، ودوما أقول أن داخل كل أسرة اختلافات طبيعية تجاه موضوعات عده».

وأكد أنه وعبر الحوار والاحترام يمكننا الوصول لطريقة للتعايش معا، ويجب أن نفكر بهذه الطريقة، وعند الحديث عن السياسة أيضا، وبالرغم من اختلاف الرؤى ووجهات النظر فهذا لا يعني أن أحد صائب والآخر مخطئ، بل هذا يعني أن لدينا وجهات نظر مختلفة تجاه عددا من القضايا والملفات.

وتابع: «يجب علينا التواجد لعرض وجهات نظرنا والنقاش معا، وتقديم تلك الرؤى ومناقشتها مع الآخرين، ثم الوصول إلى أفضل حل لمشكلاتنا، وأرى أن مصر تحظى الآن بمجتمع منفتح».