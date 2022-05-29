أصغر مصري في برلمان الشباب النمساوي: عملت مع رئيس الوزراء لمدة شهر

قال ميسرة محمود مقلد، أصغر مصري يتم اختياره في برلمان الشباب النمساوي، إنه يبلغ من العمر 17 سنة، حيث جرى اختياره في عام 2020 شخصية العام في النمسا، لذلك حرص على الفرصة للعمل مع رئيس الوزراء لمدة شهر.

هكمل في السياسة

وأضاف «ميسرة» في مداخلة عبر تطبيق زووم برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني: «الشغل عجبهم وعشان كده بشارك في برلمان الشباب اللي اتعمل في أول سنة، وهكمل في السياسة عشان كلنا نقدر نغير ونحقق اللي إحنا عاوزينه في بلدنا».

الشباب يجب عليهم العمل

وتابع أصغر مصري يتم اختياره في برلمان الشباب النمساوي أن الشباب يجب عليهم العمل وبذل أقصى ما في وسعهم وعدم انتظار تحقيق النجاح سريعا: «الفرصة هتيجي، واشتغلوا لحد ما الفرصة تيجي».

يجب أن نبدأ العمل من الآن

وأردف «ميسرة» أنه يستهدف العمل على ملف الحد من التغيرات المناخية: «بعد 50 عاما سنتولى نحن مهمة مواجهة هذا الأمر، ويجب أن نبدأ العمل من الآن حتى لا نندم بعد سنوات طويلة».