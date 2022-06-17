أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 17-6-2022

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون لشراء الفاكهة وتناولها بكميات كبيرة، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الماء تساعد على ترطيب الجسم، وكذلك الحصول على العصائر الطبيعية الطازجة التي تمكنهم من الحفاظ على رطوبة الجسم وعلى إنتاج الطاقة أيضًا، لما تحتويه من فيتامينات ومضادات الأكسدة.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض أسعار الفاكهة اليوم، الجمعة، في الأسواق المحلية وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، استقرارًا كبيرًا في عدد من الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر البرقوق الأحمر ما بين 35 : 40 جنيهًا، وجاء سعر البرقوق الأصفر بـ15 جنيها، ووصل إلى 20 جنيهًا في بعض المناطق.

أما أسعار الخوخ فتراوحت ما بين 6.5 : 10 جنيهات للكيلو تختلف باختلاف المنطقة، وسجل سعر كيلو الموز البلدي 10 جنيهات.

وبالنسبة للمشمش، تراوح سعر الكيلو بين 10 و15 جنيها، ويباع التفاح البلدي بسعر يتراوح ما بين 6 : 8 جنيهات للكيلو، أما البطيخ فوصل متوسط سعر الكيلو إلى 5 جنيهات يختلف باختلاف المنطقة، وتباع القطعة الواحدة من 15 إلى 40 جنيها حسب حجمها.

وتراوح سعر كيلو العنب بأنواعه المختلفة البناتي والأحمر والأخضر ما بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار عدد كبير من أصناف الفاكهة مستقرة اليوم في سوق العبور للجملة، بعد حالة من تراجع طفيف في الأسعار شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

- تفاح أمريكي وإيطالي من 23 : 29 جنيهًا.

- كانتالوب من 3 : 4.5 جنيهًا.

- عنب بناتي أصفر وأحمر من 3.5 : 7.5 جنيهًا.

- بطيخ سعر الواحدة من 21 : 28 جنيهًا.

- مانجو من 7 : 22 جنيهًا «وفقًا لكل نوع».

- خوخ بلدى عريشي من 3.5 : 7.5 جنيهًا.

- خوخ نكتارين من 4 : 6 جنيهات.