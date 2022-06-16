أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 16-6-2022

يُقبل المواطنين على شراء الفاكهة الصيفية بأنواعها المختلفة التي يفضلها العديد من الأشخاص من مانجو وعنب وبطيخ، لذا يزداد البحث عن أسعار الفاكهة بشكل شبه دائم.

وفي السطور التالية، توضح بوابة «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 16 يونيو في أسواق الجملة والقطاعي، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

واستقرت أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق المصرية اليوم، إذ تراوح سعر كيلو المشمش بين 10 و15 جنيها، وتراوحت أسعار الخوخ بين 6.5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكيوي بين 17 و20 جنيهًا، وسعر كيلو الموز البلدي بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو العنب البناتي والأحمر والأخضر بين 15 و20 جنيهًا، واستقر سعر كيلو البطيخ عند 2.5 جنيه بالوزن للحبة الواحدة، في حين يبدأ سعر الحبة الواحدة من 15 إلى 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة

تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 22 و26 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخوخ بين 3 و4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو المشمش اليوم بين 7 و8 جنيهات.

بلغ سعر البرقوق البلدي اليوم نحو 6.50 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الموز اليوم نحو 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 16 يونيو في سوق العبور

وجاءت أسعار بيع الفاكهة في سوق العبور، منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى كما يلي:

تراوح سعر كيلو الخوخ اليوم الخميس بين 2.5 و4.5 جنيه، وتراوح كيلو التفاح الأمريكي اليوم الخميس بين 25 و29 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الحرنكش بين 8 و10 جنيهات.

واستقر سعر كيلو العنب الأصفر اليوم الخميس عند 10 و15 جنيهًا حسب جودته، وهو السعر ذاته الذي سجله العنب الأحمر والأخضر، وتراوح سعر كيلو المشمش اليوم الخميس بين 7 و10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البرقوق البلدي نحو 8 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات.