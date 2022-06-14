أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022

تشهد الأسواق المصرية أنواع متنوعة من الفاكهة الصيفية التي تمثل عامل جذب لجميع المواطنين، العاشقين لفاكهة الصيفية، مما جعل عملية البحث اليومي على أسعار خطوة مهمة لجميع ربات البيوت عبر محركات البحث قبل الشراء.

وفي السطور التالية، توضح بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو في أسواق الجملة والقطاعي والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء

أصبحت أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق المصرية اليوم، تواصل التباين في الأسعار بشكل طفيف، بين سوق لآخرى، وتراوح سعر البرتقال بين 5 و8 جنيهات، واستقر سعر كيلو المشمش بين 10-15 جنيها، وتراوحت أسعار الخوخ بين 6.5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكيوي بين 18-20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز البلد بين 10-12 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأصفر البناتي، والأحمر والأخضر بين 15 لـ20 جنيهًا حسب الجودة الخاصة بكل نوع، وبلغ سعر كيلو البطيخ 2.5 جنيه بالوزن للحبة الواحدة، في حين تراوح سعر الحبة منه بين 15 حتى 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بالعبور

وداخل سوق الجملة بمدينة العبور أسعار الفاكهة أقل بكثير من أسعارها المعروضة بالأسواق الأخرى، حيث بلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 25 و29 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الجرام من الخوخ بين 2.5 و4.5 جنيه، في حين وصل سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 7 لـ9 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البرقوق البلدي 6.50 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الموز 8 جنيهات.