أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 15-6-2022

حالة من الإقبال الشديد تشهدها حركة بيع وشراء الفاكهة الصيفية بأنواعها وأشكالها في الأسواق المصرية ، حيث تعتبر الفاكهة الصيفية جاذبة للكثيرين العاشقين لطعمها، ما زاد عملية البحث اليومي على أسعار الفاكهة اليوم.

وفي السطور التالية، توضح بوابة «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو في أسواق الجملة والقطاعي، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق المصرية اليوم، حيث تراوح سعر كيلو المشمش بين 10 لـ15 جنيها، وتراوحت أسعار الخوخ بين 6.5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو الكيوي بين 17 لـ20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 8 لـ10 جنيهات.

واستقرت أسعار العنب بأشكاله المختلفة، حيث تراوح سعر كيلو العنب البناتي والأحمر والأخضر بين 15 لـ20 جنيهًا، واستقر سعر كيلو البطيخ على قيمة 2.5 جنيه بالوزن للحبة الواحدة، في حين تراوح سعر الحبة الواحدة منه بين 15 حتى 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة

ومن داخل سوق الجملة بمدينة العبور، رصدت «الوطن» أسعار الفاكهة، والتي جاءت أقل بكثير من أسعارها في الأسواق الأخرى، حيث بلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 22 و26 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخوخ بين 3 و4.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو المشمش بين 7 لـ8 جنيهات، وبلغ سعر البرقوق البلدي 6.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الموز 8 جنيهات.