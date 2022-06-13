أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 13-6-2022

أسعار الفاكهة الصيفية حازت على عملية بحث كبيرة من جانب المواطنين، نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده فاكهة الصيف، المتنوعة الأشكال والطعم، ما جعلها عامل جذب مهم لجميع المواطنين.

وفي السطور التالية، تكشف بوابة «الوطن» عن أسعار الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو في سوق العبور، والأسواق المحلية، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

وتباينت الأسعار في الأسواق المصرية اليوم، حيث اختلفت من سوق لآخر، وتراوح سعر البرتقال بين 6 و8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو المشمش 12 جنيها، وتراوح سعر الخوخ بين 6.5 و10 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 8 و10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكيوي 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر والأخضر بين 15 لـ20 جنيهًا حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو البطيخ 2.5 جنيه بالوزن، وتراوح سعر الحبة منه بين 15 حتى 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وفي سوق العبور الجملة، كانت أسعار الفاكهة أقل بكثير من أسعارها في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 25 و29 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخوخ بين 2.5 و4.5 جنيه، في حين سجل سعر كيلو الشمام بين 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو المشمش بين 8 لـ10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البرقوق البلدي 7 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات.