برلمانية مغربية: وضعنا 670 لوحة شمسية فوق البرلمان لتوليد طاقة نظيفة

قالت حياة العرايش، نائبة في البرلمان المغربي، إنها سعيدة بالمشاركة في المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب، فالبرلمانيون العرب جاؤوا بمجموعة من التوصيات والمخرجات التي يتمنون أن تطبق على أرض الواقع.

العرايش: نسعى للتحول من استعمال الورق بالبرلمان للنظام الرقمي

وأضافت «العرايش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» وتقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة «DMC»، أن المملكة المغربية كانت لها تجربة سابقة في حماية المناخ من خلال وضع 670 لوحة شمسية فوق البرلمان لتوليد الطاقة، كما تم تحويل البرلمان المغربي إلى برلمان إلكتروني، وفي تلك التجربة تم الحد من استعمال الأوراق والانتقال إلى ما هو رقمي.

العرايش: توصيات المؤتمر تقضي بخلق شبكة برلمانية دولية للشباب

واستطردت: «توصيات المؤتمر تقضي بخلق شبكة برلمانية دولية للشباب من أجل العمل المناخي، وتم التوصية أيضا بترافع البرلمان الشبابي من أجل تغيير المفهوم المتداول حول التغيرات المناخية»

وأكدت أنه عبر الحوار والاحترام يمكننا الوصول لطريقة للتعايش معا، ويجب أن نفكر بهذه الطريقة، وعند الحديث عن السياسة أيضا، وبالرغم من اختلاف الرؤى ووجهات النظر فهذا لا يعني أن أحد مصيب والآخر مخطئ، وإنما يعني أن لدينا وجهات نظر مختلفة تجاه عددا من القضايا والملفات.