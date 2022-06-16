«ري المنوفية»: التبطين يعيد تأسيس الترع والمساقي بشكل فني هندسي

قال المهندس محمد حسن، مدير هندسة الري بشبين الكوم محافظة المنوفية، إنّ طبيعة المحافظة في التربة تختلف لأنّها طينية وتحتاج إلى نوعٍ مخصص من التبطين وهو «الدبش مع الخرسانة»، وهناك أنواع عدة من التبطين وفقًا لنوع التربة المبطنة، لافتًا إلى أنّ نوع التبطين تتحدد وفقًا لنوع الترعة فهناك الترع الحاملة للمياه والفرعية والرئيسية «نعمل في فترة عدم عمل الترعة منعًا لتعطيل الري».

رفع مساحة الترعة والانحاءات وحجم الميل

وأوضح حسن، خلال استضافته على شاشة برنامج «مصر بتبني» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الفريق يبدأ برفع مساحة الترعة والانحناءات وحجم الميل والمنسوب، ويجرى العمل بالحفار لرسم الترعة وفقا للشكل الأساسي للترع «منظومة الري في مصر تحدد مناسيب الترع وفقا لمنسوب سطح البحر وتراعي الجاذبية الأرضية في تحديد منسوب الترعة الرئيسية او الفرعية».

وأضاف حسن، أنّه يعمل على تضييق المناسيب لزيادة سرعة تدفق المياه؛ لتصل حتى نهاية الترع بصورة سريعة وحتى آخر نقطة توصيل: «الأول كان بيبقى في صعوبات في الترع من حشائش وعوائق تؤثر على توصيل المياه لكن دلوقت الموضوع اختلف»، متابعا: «التربة الرملية تسرب المياه بشكل أكبر ولكن التبطين المتخصص للتربة الرملية يمنع نفاد المياه يحل مشكلة التسرب».

التبطين يوفر الهدر من الماء بشكل ملحوظ

وأكد مدير هندسة الري بشبين الكوم محافظة المنوفية، أن التبطين يوفر الهدر من الماء بشكل ملحوظ، نعيد تأسيس الترع من جديد بشكل تقني وفني، لافتا إلى أنه يجرى العمل على تأهيل 33 ترعة بمركز الشهداء من خلال تحسين جودتها وتبطينها، إضافة لترع في مختلف المراكز ضمن حياة كريمة.