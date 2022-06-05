خبير مصري بالخارج: مشروع لمعالجة المياه ضمن توصيات «مصر تستطيع 6»

عبر المهندس زياد عمران، المدير الإقليمي لشركة «نالكو ووتر» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، عن فخره بمشاركته في نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، التي تضمنت العديد من المحاور المهمة، خاصة توطين الصناعة في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

تنقية ومعالجة مياه الشرب شديدة التلوث للاستفادة منها مرة أخرى

وقال المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، لـ«الوطن»، إنَّه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة التى يعمل بها، مع وزارة الإنتاج الحربي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى الجلسة الختامية، لنسخة مؤتمر «مصر تستطيع 6».

وعن المشروع الذي سيعمل به «عمران» داخل مصر، أوضح أنَّه مشروع خاص بتنقية ومعالجة مياه الشرب شديدة التلوث، للاستفادة منها مرة أخرى بشكل إيجابي، دون إهداراها بطرق غير مجزية.

مادة «البيوريت» تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي

وأوضح أنَّ هناك علاقة كبيرة بين الشركة واختيار هذا المشروع للعمل به في مصر، إذ أنَّ الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه، من خلال مادة معينة، قامت بابتكارها وهي مادة «البيوريت»، مشيرًا إلى أنَّ مادة «البيوريت» تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، إذ تتولى عملية تنقية المياه من كل أنواع الطحالب ومعالجتها.

جدير بالذكر، أنَّ مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي انتهى الأربعاء الماضي، الموافق 1 يونيو الجاري، كانت النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج في كل المجالات المختلفة.