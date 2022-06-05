إشادات عالمية بـ«مصر تستطيع بالصناعة»: فكرة مبتكرة وتجمع اقتصادي كبير

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من الإشادات وردود الفعل الإيجابية من الخبراء العالميين الذي شاركوا في جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وطرحوا رؤاهم وقدموا مقترحاتهم، وذلك في أعقاب ختام المؤتمر الذي نظمته الوزارة واستمر لمدة يومين بمشاركة كوكبة من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب والأفارقة.

ووجّهت الدكتورة جانيت كانكي، عضو مجلس إدارة منظمة Wounds Canada وأستاذ مساعد بجامعة كيب بريتون بكندا والخبيرة المشاركة في جلسة «الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص»، خالص الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على الدعوة لحضور المؤتمر، واصفة إياه بأنّه «على مستوى عال من التنظيم وفكرته مبتكرة».

تطوير وتقدم ملف الصناعة المصرية

وأثنت كانكي على المؤتمر، قائلة إنّه حدث عظيم، جمع عدد كبير من شركاء النجاح سويًا، حتى يسهموا بخبراتهم في تطوير وتقدم ملف الصناعة المصرية.

وثمّن روبرت فالك، الرئيس التنفيذي لشركة «جرين تك إيجيبت» الهولندية والخبير المشارك في جلسة «شركاء النجاح: آفاق الاستثمار الصناعي في مصر»، الجهود المبذولة لتنظيم المؤتمر والتنوع في موضوعات الجلسات والأفأكر التي تم طرحها، قائلا: «كان مؤتمر عظيم، وأتاح لنا الفرصة للقاء أشخاص متخصصون في شتى المجالات بأفكار جديدة ملهمة والاطلاع على فرص لإقامة مشاريع جديدة».

ووجّه فالك الشكر لرئيس الوزراء، ولوزيرة الهجرة، قائلا: «نريد أيضا أن نعرب عن امتناننا لمصر التي تخطو خطوات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، بهدف التنمية والاستثمارات المستقبلية».

ووصف مايكل ستوش، الرئيس التنفيذي لشركة H2 Industries المؤتمر بأنّه كان نموذجيًا إلى حد كبير، قائلا: «كان مثالي، واختيار المشاركين من الخبراء كان موفقا للغاية، ومصر تسير على الطريق الصحيح، ولديها القدرة أن تكون الدولة الرائدة في أفريقيا».

منظمة Wounds Canada: حدث عظيم جمع عدد كبير من شركاء النجاح للمساهمة في ملف تطوير الصناعة المصرية

وأعرب ستوش عن إعجابه بحماس الخبراء بدفع مصر نحو التقدم في مجال التغير المناخي والاستعداد لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والمقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب المهندس محمود علي، المدير الإقليمي لشركة DMG Mori بأفريقيا والخبير المشارك في جلسة «الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا»، عن امتنانه لحضور مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، قائلا: «خلال مشاركتي في الجلسات كانت هناك رغبة صادقة من الجميع لتوطين الصناعة وزيادة المنتج وتسويقه بالشكل الأمثل في مصر وقارة أفريقيا كاملة، ما كان له عظيم الأثر للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج والداخل والشركات الأجنبية المشاركين في عملية تطوير الصناعة المصرية في جميع المجالات، سواء في التصنيع الهندسي أو الأدوية أو الطاقة وصولا للعمل على الصناعة الخضراء والطاقة النظيقة والتحول الرقمي، وأيضا العمل على زيادة التبادل التجاري الأفريقي في السنوات المقبلة».

وتابع: «من جانبنا كشركة DMG MORI، عرضنا مشاريعنا القائمة فعلا وتطلعنا إلى زيادة استثماراتنا وشراكتنا مع نظرائنا المصريين في الفترة المقبلة»، مضيفا: «أتوجه بخالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وإلى السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، لتنظيم المؤتمر المتفرد وإنجاحه، كما أشكر أبنائي من كل الشباب المصري الواعدين والمشاركين في إعداد وتنظيم المؤتمر»، معربا عن تمنياته بكل الخير والتقدم لمصر.

الاتحاد الأورومتوسطي بألمانيا: مصر حقا تستطيع

من جانبه، أشاد جينس كاتشر، رئيس الخدمات العملية والاتصال في الاتحاد الأورومتوسطى بألمانيا والخبير المشارك في جلسة «رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة»، انعقاد المؤتمر والدعوة للمشاركة فيه، قائلا: «أؤكد أنّ مصر حقا تستطيع، وأنّ لقاءنا جميعا من مصر وأفريقيا ودول أخرى دليل كبير على ذلك».

فيما أشار السفير ألبرت موتشنجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي وأحد المسئولين العالميين الكبار المشاركين في المؤتمر، إلى أن تجمع الموجودين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» إنجاز كبير لوزارة الهجرة المصرية، مشيدا بتنوع الجلسات وتغطيتها لمحاور متعددة وهامة تخدم القارة الأفريقية، ولفت إلى تحقق العديد من الإنجازات خلال المؤتمر مثل بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها، مشيدا بالتمثيل الحكومي خلال المؤتمر وحرص الوزراء على المشاركة في الجلسات والتحاور مع المتواجدين.

وقال توفيق تركي، الخبير الاقتصادي وأحد رجال الأعمال بتنزانيا والمشارك في جلسة «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا»، إنّ المؤتمر يعد تجمعا اقتصاديا بامتياز وأتاح له الفرصة للحديث أيضا مع شركات مصرية كبرى حول مختلف لوجستياتها في القارة الأفريقية بما يسهم في تحقيق تعاون مستقبلي معهم.

وكان مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، اختتم فعالياته الأربعاء الماضي، ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية، ويعد المؤتمر النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وانعقدت خلاله 12 جلسة تناولت عدة محاور مهمة وأساسية يرتكز عليها ملف الصناعة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعة.