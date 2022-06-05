عقب انتهائه.. 10 توصيات مهمة لـ «الهجرة» نتيجة جلسات «مصر تستطيع 6»

انتهت خلال الأيام القليلة الماضية، جلسات وفعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنون «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومين، وبإجمالى 12 جلسة حوارية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 توصيات هامة لـ «الهجرة» نتيجة جلسات «مصر تستطيع 6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

10 توصيات مهمة لـ «الهجرة» نتيجة جلسات «مصر تستطيع 6»

1- العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمية والعالمية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقية ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية.

2- ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول على كل المعلومات والوقوف على المستجدات في مجال الأعمال.

3- تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية وتذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية.

4- تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم والصناعة، ضمن جلسات «مصر تستطيع بالصناعة».

5- الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، مثل البطاريات وأنظمة الشحن، حيث إنها تعتبر سوقا واعدة بالنسبة لمصر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي.

6- تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر.

7- التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى.

8- توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير.

9- تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كل سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي.

10- توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية.