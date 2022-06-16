جنايات الأقصر تأمر بإحالة ربة منزل وعشيقها للمفتي لقتل الزوج

أمرت محكمة جنايات الأقصر، في جلستها اليوم الخميس، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بتهمة قتل زوج الأولى، التي اتفقت مع الثاني على التخلص من زوجها، بعد أن وعدته بالزواج من ابنتها، والجمع بينهما فى الحرام.

إخطار مدير أمن الأقصر بمقتل الزوج

بداية القضية التي حملت رقم 5953 لسنة 2020 إدارى قسم الأقصر، كانت بتلقي اللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة بندر الأقصر، يفيد بوصول المجني عليه «محمد أ. هـ.»، في العقد الخامس من العمر، إلى مستشفى الأقصر الدولي، جثة هامدة بها جرح قطعي بالرقبة، وطعنة نافذة فى الصدر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال مباحث شرطة بندر الأقصر، وبسؤال أبناء المجني عليه عن الواقعة، تبين أن الضحية كان يعمل حارساً لحوش مواشي، ومتزوج من «فاطمة ر. ع.»، 40 سنة، منذ 20 عاماً، وأنجب منها ثلاثة أبناء، أكبرهم بنت عمرها 17 عاماً، يليها ولدان، أحدهما 15 عاماً، والآخر 12 عاماً.

ابنة المجني عليه تكتشف مقتله بجوار الزراعات

وبالفحص تبين أن الزوج كان جالسا وقت وقوع الحادث على سرير من الخوص بجوار الزراعات، وفجأة سمعت ابنته أصوات نباح العديد من الكلاب، فذهبت للاطمئنان على والدها، وحينئذ لمحت شخصاً ملثماً يجري بين الزراعات، ووالدها طريحاً على السرير، فأسرعت هي وإخوتها للاطمئنان على والدها، لتفاجأ به جثة هامدة، وبه عدة إصابات.

وبتكثيف التحريات، تم كشف غموض مقتل المجني عليه، وتبين أن الزوجة على علاقة غير شرعية مع شخص يُدعى «محمد ح.»، 23 سنة، مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا، عاطل، وأن زوجها دائم التشاجر معها، فاتفقت مع عشيقها على أن يأتي لخطبة ابنتها الكبرى، ثم يقوم بعد ذلك بقتل زوجها والتخلص منه، حتى يتم زواجه من ابنتها، وأن يجمع بينهما فى وقت واحد دون علم ابنتها، وبعد الاتفاق على قتل الزوج قامت الزوجة باستدعاء عشيقها ليتسنى له قتله ويهرب في الزراعات، دون أن يفتضح أمرهما، وتم كشف الجريمة والقبض عليهما واعترفا بجريمتهما.