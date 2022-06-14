اقتراح برغبة لإنشاء قطار سياحي يربط بين مدينتي الأقصر والغردقة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع الماضي، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد حتة، بإنشاء قطار سياحي يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر، على أن يتم إحالة التقرير للحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

مجلس النواب

وقالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إنها نظرت الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة، ورد مندوب الحكومة، فتبين لها أن الاقتراح برغبة يهدف إلى إنشاء قطار سياحي يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر.

وأشار التقرير إلى أن ممثل الهيئة القومية للأنفاق، وزارة النقل، أكدت أن الهيئة تنفذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة مع التحالف المصرى الألماني بقيادة شركة سيمنز العالمية، حيث أن الشبكة مكونة من ثلاثة خطوط وهي، الخط الأول، ويسمى بالخط الأخضر ويمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، والخط الثاني، يسمى بالخط الأزرق ويمتد من الفيوم إلى مدينة أبو سمبل جنوبا، والخط الثالث، يسمى بالخط الأحمر ويمتد من قنا إلى سفاجا إلى البحر الأحمر.

قطار سياحي

وتابع: «الخط الثاني، والخط الثالث يربطان مدن محافظات الصعيد بالكامل مع مدن ومحافظات البحر الأحمر من خلال قطارات سريعة وقطارات إقليمية وقطارات نقل بضائع جميعها تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة التنمية السياحية والآثار إلى جانب التنمية الاقتصادية ونقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير».

وأشار ممثل وزارة النقل، إلى أنه تم توقيع العقد الخاص بالخط الأخضر «العين السخنة - مطروح»، في شهر سبتمبر الماضي، والهيئة بصدد إنهاء إجراءات التعاقد والتوقيع مع التحالف المصري الألماني بقيادة شركة سيمنز العالمية وشركتي المقاولين العرب وأوراسكوم لتنفيذ الخطين الأزرق «الفيوم - أبو سمبل»، بطول 1100كم، والأحمر «قنا - سفاجا»، بطول 225 كم بتكلفة تبلغ نحو 9.5 ملياردولار عن طريق 85% قرض و15% من الميزانية العامة للدولة، على أن يتم البدء فيه هذا العام ومن المقرر الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.

ونوه التقرير إلى أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، تضمنت مطالبته بإنشاء قطار سياحي بين محافظة البحر الأحمر ممثلة للسياحة الترفيهية ومحافظة الأقصر ممثلة للسياحة التاريخية والثقافية، حيث إن المسافة بين المحافظتين 180 كم، وذلك لتنشيط السياحة وربط بعضها البعض وللاستفادة القصوى من تواجد السياح على أرض مصر.

واختتمت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب تقريرها بأن الاقتراح مقبول شكلا، وتوصى وزارتي النقل والتنمية المحلية بإنشاء قطار سياحي يربط بين محافظتي الأقصر والبحر الأحمر، كما توصي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج تنفيذ الاقتراح بخطة العام المالي، وإفادة اللجنة بما تم، وتوصي المجلس بإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذه، وترجو الموافقة على ما انتهت إليه.