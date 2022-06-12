نائب رئيس جامعة الأقصر يتابع انتظام امتحانات نهاية العام بالكليات

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، بكليات الجامعة، رافقه خلالها كل من الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب

وتابع الدكتور حمدي حسين، جولته بتفقد سير الامتحانات بكليات السياحة والفنادق والألسن والفنون الجميلة والحاسبات والمعلومات بالأقصر، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، مؤكداً على توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب من توفير التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، مشددا على ضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم.

الامتحانات تسير بانتظام دون تسجيل شكاوى أو معوقات

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الامتحانات تسير بانتظام دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات، وذلك نتيجة التنسيق والاستعداد الجيد ومتابعة العملية الامتحانية لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركزية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، مشيدا بمستوى الاستعدادات الامتحانية داخل الكليات، من انضباط الطلاب داخل اللجان وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكليات من أجل راحة وسلامة الطلاب، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات

يذكر أن امتحانات نهاية العام في جامعة الأقصر انطلقت السبت الماضي 4 يونيو بكليات الجامعة، وتنتهي يوم 5 يوليو المقبل، وجاءت مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات على النحو التالي: 4 يونيو كلية الفنون الجميلة، 5 يونيو كلية الألسن، 9 يونيو كلية الآثار، 11 يونيو كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، و13 يونيو بكلية الطب.