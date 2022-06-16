آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة طيبة في محافظة الأقصر (صور)

تعد مدينة طيبة، إحدى المدن الجديدة بمحافظة الأقصر، التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماما كبيرا، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في القطاعات المختلفة كافة، سواء السكني، الصناعي، الخدمي، وغيرها من الأنشطة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة طيبة، وفقا لبيان وزارة الإسكان، وجهاز المدينة.

آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة طيبة

- جرى الانتهاء حديثا من استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15 ألف م3/يوم.

- جارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق وشبكات المياه والخط الناقل وشبكات الصرف الصحي ومحطتى الرفع، وخطي الطرد (1,2) للمرحلة الثانية بمنطقة 620 فدانا.

- جارٍ تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكة كهرباء وتليفونات المنطقة «الصناعية، والسياحية»، والمنطقة ج بمدينة طيبة في محافظة الأقصر.

- جارٍ تنفيذ أعمال شبكات كهرباء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي «المرحلة الثانية لمنطقة 620 فدانا».

- جارٍ استكمال طرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 480 فدانا «تربة زلطية – أسفلت».

- جرى الانتهاء من مشروع مبنى لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة.

- جرى الانتهاء من رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة «الأقصر – قنا – البحر الأحمر».

- تم الانتهاء من مشروع أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 9 آلاف م3/يوم.

- جارى طرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 620 فدانا.

زراعة وتشجير منطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة 480 فدانا

- جارٍ تنفيذ أعمال زراعة وتشجير منطقة الإسكان الاجتماعي، مرحلة أولى 480 فدانا.

- جارٍ تنفيذ مبنى ملحق والسور للمبنى القائم لكمين بداية الازدواج، على الطريق الصحراوي الشرقي.

- جارٍ تنفيذ أعمال مبنى تجاري وإداري بحي المدخل.

- جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات على المدارس القائمة وتشغيلها كمدارس النيل الدولية، لخدمة قاطني العمارات بمنطقة الـ620 فدانا.