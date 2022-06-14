ظواهر فلكية تزين معابد الأقصر بالتزامن مع الانقلاب الصيفي.. اعرفها

تشهد معابد الكرنك عددًا من الظواهر الفلكية الفريدة، بالتوافق مع اقتراب الانقلاب الصيفي 21 من يونيه والذي يعتبر أطول أيام العام.

معابد الكرنك ارتبطت بفصول العام

ويقول أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية الأثرية ومؤسس سياحة الفلك الأثري بالأقصر، في بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، إن المصري القديم رصد بداية فصول العام منذ الآلاف السنين، وأن المراصد الفلكية تعددت أماكنها في الشمال والجنوب لمعرفة الوقت وتحديد فصول العام، وتعد مجموعة معابد الكرنك من المعابد المهمة التي ارتبطت توجهاتها فلكيًا ومعماريًا بفصول العام خاصة المعبد الرئيسى للإله آمون رع الذي يعد مرصدًا لتحديد بداية فصلي الشتاء والصيف حيث تشرق الشمس على محور المعبد شتاء وتكون مؤشرًا لبداية فصل جديد وكذلك تغرب الشمس على محور المعبد غربًا بين بواباته العملاقة، لتكون مؤشرًا لبداية فصل الصيف 21 يونيه.

ريادة قدماء المصريين في علوم الفلك

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد آمون بالكرنك، وقت الانقلاب الصيفي من الظواهر الفلكية الفريدة، والتي لم تدرج بعد على الخريطة السياحية على الرغم من أن الاهتمام بها سيحقق مزيدًا من الجذب السياحي صيفًا، لمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إظهار القيمة الفلكية لمعابد الكرنك وريادة قدماء المصريين في علوم الفلك الأثري.

وأضاف: «ولم يكن غروب الشمس على محور معبد آمون رع بالكرنك هو الظاهرة الوحيدة التي تحدث بالتوافق مع بداية الانقلاب الصيفي، ولكن ارتبط هذا اليوم أيضًا بشمس الظهيرة التى تسقط عمودية لتنير قمم المسلات والغرف المقدسة بعدد من المعابد المحيطة بمعبد امون رع فى مشهد بديع يمكن الاستفادة منة سياحيا».

والجدير بالذكر أن هذه الظواهر الفلكية بالكرنك جرى رصدها على مدار عدد من السنين من قبل أيمن أبوزيد رئيس الجمعية، والأستاذ أحمد عبدالقادر، نائب رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي سياحة الفلك الأثري بالأقصر.

مطالب بمد فترة فتح معبد الكرنك

وناشد أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية، وزير السياحة والآثار خالد العناني بمد فترة فتح معبد الكرنك فى هذا اليوم حتى الساعة السابعة مساء بدلًا من الخامسة مساء، وذلك حتى يتسنى للسياح بمشاهدة غروب شمس الانقلاب الصيفي وسط معابد الكرنك، وأن يكون هذا الحدث بداية لتعزيز سياحة الفلك الأثري بالأقصر، والتي تسعي الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر بالتعاون مع الباحثين المصريين في هذا المجال لتحقيق الاستفادة من هذه الظواهر في الجذب السياحي والدعاية بشكل جديد لمدينة الأقصر التي لا ينافسها فيما تملكه من مقومات حضارية وفلكية أي مدينة تراثية أخرى في أي حضارة قديمة في العالم.

وتابع: «وإن لم تكن معابد الكرنك هي الوحيدة التي ترتبط بظواهر فلكية بالتوافق مع بداية الانقلاب الصيفي فقد ترتبط عدد من المعابد الأخرى مثل دندرة وإدفو بهذا بفصل الصيف، إلا أن معابد الكرنك هي الأفضل والأجمل في تحقيق مشهد سياحي ورصد واضح لهذه الظواهر الفلكية الفريدة».

ويناشد أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية، محافظ الأقصر لحضور الظاهرة وكل المسئولين عن السياحة بالأقصر ووضع هذا الحدث على الخريطة السياحية للأقصر.

أسرار الأقصر الفلكية لم تنضب بعد وأن المدينة تحتاج الى تضافر الجهود للاستفادة من مقومات الاقصر الفلكية لتحقيق مزيد من الجذب السياحي الذى تسعى إليه الدولة.