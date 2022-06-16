تنسيق مدارس التمريض 2022.. اعرف الحد الأدنى والشروط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، الحد الأدنى لتنسيق مدارس التمريض 2022، وشروط التقديم والأوراق المطلوبة، موضحة في مستند رسمي، أن مواعيد تقديم الملفات بالمدارس، تبدأ اعتبارا من 18 يونيو الجاري حتى 23 من الشهر ذاته، على أن تكون الاختبارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، في مدرجات جامعة العريش يوم الإثنين الموافق 4 يوليو المقبل.

وأضافت في مستند رسمي، أن تكون اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين لمدارس التمريض في مدرسة العريش يوم الإثنين الموافق 18 يوليو المقبل بمقر مركز تدريب الريسة ومدرسة بئر العبد يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو بمقر مركز تدريب الريسه ومدرسة الشيخ زويد ومدرسة نخل يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو المقبل بمقر مركز تدريب الريسه.

شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالتمريض:

-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير و السلوك.

-الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لعام الدراسي 2021-2022.

-القبول لأعلى المجاميع المتقدمة وقد تم تحديد الأحد الأدني للتقديم مجموع 265 درجة.

-يشترط المتقدم أن يكون حاصل على جميع السنوات الدراسية من أولى ابتدائي وحتى الإعدادية من محافظة شمال سيناء.

-التقديم في نفس مكان الحصول على الشهادة الإعدادية.

-ألا يقل السن في 1 أكتوبر 2022 عن 14 عام و6 شهور.

-ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزاوج أثناء فترة الدراسة.

-يلتزم الطالب أو الطالبة بتقديم الملف لمدرسة التمريض في نطاق الإدارة التعليمية الصادر منها الشهادة الإعدادية.

-عدم النقل نهائياً من مدرسة إلى أخرى خلال فترة الدراسة حيث أن القبول يتم طبقاً لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة وذلك لتكافؤ الفرص بين الطلبة وحرصا على مبدأ التوطين.

-ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

*اختبار الإملاء للغة العربية ويشترط الحصول على سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار.

*اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط على خمس درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختيار.

*كشف الهيئة وباقي اختبارات القدرات وتشمل الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية وقوة ملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة واختبار الحاسب الآلي والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله والمظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

*الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي ويشمل كشف نظر وكشف باطنة واختبار مخدرات ويتم بعد اجتياز الاختبارات ويكون الكشف الطبي موضح به اسم الطبيب ثلاثي القائم بتوقيع الكشف قبل التوقيع بالقرمة.

-يتم تقديم أبناء الشهداء فقط طبقاً للشروط والتعليمات عدا شرط الحد الأدنى للمجموع مع إحضار شهادة معتمدة تثبت أن أحد الوالدين من شهداء الواجب الوطني مع عدم استفادة أكثر من حالة خلال الأعوام الماضية ويتم التصديق على النسبة المحددة من السلطة المختصة.

الأوراق المطلوبة :

-بیان نجاح من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي من الإدارة التعليمية معتمد ومختوم بالنثر.

-بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من مديرية التربية والتعليم معتمد ومختوم بالنثر.

-شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة و3 صور منها.

-أصل الشهادة الإعدادية أو مستخرج منها معتمد ومختوم بالنثر وبه صورة شخصية مختومة من الإدارة التعليمية التابع لها أو مديرية التربية والتعليم.

-صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

-صورة شخصية للطالب مكتوب خلفها اسم الطالب أو الطالبة.

-إفادة من جهة عمل الوالد بمكان عمله.

-شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة الإعدادية.

الأعداد المطلوبة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض:

-المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش: فصل 20 طالب بنين وفصل 20 طالبة بنات من العريش.

-المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد: فصل 20 طالب بنين وفصل 20 طالبة بنات من بئر العبد.

-المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد: فصل 20 طالب بنين وفصل و20 طالبة بنات من الشيخ زويد ورفح.

-المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل: فصل مختلط بنين وبنات لعدد 20 طالب وطالبة من الحسنة ونخل.