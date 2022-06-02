معايير تنسيق مدارس التمريض 2022.. اعرف الشروط والضوابط

تنسيق مدارس التمريض 2022، يتوقف على مجموعة مهمة من الضوابط والمعايير في تحديد الحد الأدنى له، ويختلف من محافظة لأخرى بل من إدارة تعليمية لأخرى في نفس المحافظة، لأن الأمر يتوقف على احتياج المربع السكني من خريجي التمريض، فخريجو هذه النوعية من المدارس يحصلون على فرصة عمل حكومية عقب التخرج.

وقال الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، إن تنسيق مدارس التمريض 2022 يتم تعديده وفق مجموعة من المعايير الأولى هي المنطقة التي تخدمها المدرسة، لذلك يتم قبول الأعداد وعلى أساس احتياج المدرسة والمنطقة يتم تحديد الحد الأدنى للتنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق مدارس التمريض 2022

وأضاف «العشماوي» لـ«الوطن»، أن تنسيق مدارس التمريض 2022 يختلف من محافظة لأخرى ومن إدارة تعليمية لأخرى، لافتا إلى أن القبول لا يقتصر على المجموع فقط بل يخضع الطالب لامتحانات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والإملاء وقياس مهارات.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان السخاوي، موجه عام مدارس التمريض بمحافظة الفيوم، أن تنسيق مدارس التمريض 2022 هذا العام من المرجح أنه لا يقل عن 260، موضحة أن التنسيق يتم تحديده على حسب الأعداد المقدمة للمدرسة وما تحتاجه المنطقة التي تقع في نطاقها المدرسة.

تنسيق مدارس التمريض 2022 يختلف من محافظة لأخرى

وأضافت «السخاوي» لـ«الوطن»، أن تنسيق مدارس التمريض 2022 يقل 10 درجات كل عام عن العام السابق، موضحة أن الأمور تتوقف على الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الشهادة الإعدادية، لافته إلى أنه هناك مدارس تقبل 60 طالباً وأخرى تقبل 30.

وأشارت إلى أنه يشترط القبول في مدارس التمريض الالتزام بالتوزيع الجغرافي إذ أن الالتحاق بالمدرسة يلزمه أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس المنطقة، وتقبل المدرسة الذكور والإناث، ففي محافظة الفيوم 7 مدارس للتمريض، منها 5 مدارس للإناث ومدرستان للذكور في مركز اللاهون ومطرطارس.