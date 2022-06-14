تنسيق مدارس التمريض للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالسويس

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، عن فتح باب قبول ملفات التقدم للدفعة الجديدة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض، بنين وبنات، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، بواقع فصل لمدرسة البنين وفصلين للبنات.

مواعيد التقديم لمدرسة التمريض والمجموع

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالسويس أن الفترة التي تتضمن قبول أوراق المتقدمين، تبدأ من الأربعاء 15 يونيو وحتى 30 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن المجموع يبدأ من 260 درجة فأكثر، لفصل البنين، ويبدأ من 255 درجة فأكثر بالنسبة لفصلي البنات.

«الحفناوي»: لا استثناءات في قبول الطلاب والطالبات

وشدد «الحفناوي» على أنه سيتم تطبيق جميع شروط القبول بكل دقة على جميع المتقدمين، دون استثناء أي شرط في شروط القبول المعلنة بمدرسة التمريض، ومقرها داخل مستشفى السويس العام، وتشرف عليها إدارة التدريب والبعثات بمديرية الصحة والسكان، مؤكداً على أنه سيتم التعامل بصفة شخصية مع ولي أمر الطالبة، عند تقديمه للملف لإدارة المدرسة.

موعد اختبارات اللغات والاختبار الشخصي

وتابع وكيل وزارة الصحة أنه في ذات السياق، فقد تقرر تحديد يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 لإجراء اختبار الإملاء، واختبار اللغة الإنجليزية معاً تحريرياً، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتي نهاية يوم العمل للبنين.

إجراء اختبارات الطلاب الجدد

فيما تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق 18 يوليو لإجراء اختبار الإملاء واختبار اللغة الإنجليزية معاً تحريرياً، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتي نهاية يوم العمل للبنات، لافتاً إلى انعقاد لجنة القبول وكشف الهيئة والاختبار الشخصي علي النحو التالي، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية:

- يوم الأحد 24 يوليو عقد لجنة كشف الهيئة لقبول الطلبة المتقدمين والناجحين في اختباري الإملاء واللغة الإنجليزية للبنين.

- يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 يوليو 2022، عقد لجنة كشف الهيئة لقبول فصلين من الطالبات المتقدمات والناجحات في اختباري الإملاء واللغة الإنجليزية للبنات.