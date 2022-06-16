الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية

بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، يفضل العديد من أولياء الأمور التقديم لأبنائهم في مدارس التمريض، لذا يترقب العديد من الأشخاص شروط التنسيق والأوراق المطلوبة للتقديم، حيث تحدد مديرية الصحة في كل محافظة درجات قبول الطلاب.

وفيما يلي نعرض أبرز شروط التقديم في مدارس التمريض والأوارق المطلوبة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم في بيان لها.

شروط التقديم في مدارس التمريض بعد الإعدادية

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية، في نفس عام التقدم للتمريض.

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، وبالنسبة للمحافظات النائية لا يتم قبول الطلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

3- لا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

6- ألا تكون الطالبة متزوجة، مع التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية

- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.

3- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

4- تقديم حافظة بلاستيكية.

5- دمغة بجنيه، بالإضافة إلى طابعي مهن طبية.

6- تقديم 8 صور شخصية 4X6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

7- كما يتم تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة أو الطالب.

يذكر أن مدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية تابعة للتعليم الفني في مصر والتي من ضمنها أقسام التمريض، والتي يقبل عليه الكثيرون؛ ليضمنوا الحصول على وظيفة حكومية بعد انتهاء المرحلة الدراسية.