«الصحة»: تحسن الوضع الوبائي دفعنا لرفع قيود كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بإلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر، جاء بعد دراسة الوضع الوبائي في مصر والعالم، وبعد انخفاض عدد الإصابات وعدم الاحتياج لدخول المستشفيات.

رأي الخبراء

أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الخبراء المعنيين والقائم بأعمال وزير الصحة، رأوا إمكانية إلغاء القيود المفروضة في مصر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وإلغاء القيود الخاصة بضرورة مسحة كورونا، أو الشهادة لكل من سيدخل مصر.

ولفت إلى أن 38 دولة حول العالم بداية من مايو الماضي، نفذت هذا الأمر بعد أن قلت أعدد الإصابة بكورونا، لافتا إلى أنه بعد سنتين من التعامل مع الفيروس وفهم الفيروس بشكل أكثر، أصبح العالم الصحي ينظر باستراتيجية مختلفة، إذ كان التركيز في الأول على صفر إصابات، لكن حاليا استراتيجية الإصابات ومعدلات الوفاة والحاجة لدخول المستشفيات.

تعامل الدولة المصرية

وفرضت الدولة المصرية، قيودا عقب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اشتملت على ضرورة إجراء التحاليل الطبية والمسحة قبل 48 ساعة من دخول مصر مع ضرورة أن تكون المسحة سلبية خوفا على نشر العدوى في الدولة المصرية التي تحارب الفيروس بشدة منذ ظهوره وعملت على توفير المستشفيات واللقاحات والتعامل السريع.