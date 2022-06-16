ريم البارودي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا: عائلتي كلها مخالطة

أعلنت الفنانة ريم البارودي إصابة شقيقتها، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن عائلتها جميعها أصبحت مخالطة، حيث إنهم أجروا تحاليل للكشف عن حقيقة أصابتهم وفي انتظار النتيجة.

ريم البارودي: عائلتي كلها مخالطة في انتظار نتيجة التحاليل

وكتبت ريم البارودي عبر خاصية «الاستوري» عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله على كل شيء، أختي أصيبت بفيروس كورونا وعائلتي كلها بقت مخالطة في انتظار نتيجة التحاليل».

وأضافت البارودي: «يا رب دور خفيف ويعدي بسلام بعد ما العائلة كلها اتطعمت بكل الجرعات خلي بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر وربنا يحفظنا جميعًا من أي مكروه».

نجاح ريم البارودي في مسلسل «نقل عام»

وحققت ريم البارودي نجاح مؤخرًا من خلال مشاركتها في مسلسل «نقل عام»، التي تدور أحداثه حول عمل أحمد الشربيني سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل «نقل عام»

وشارك في بطولة المسلسل محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، ميرهان حسين، ريم البارودي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، ومن تأليف وليد خيري، ومن إخراج عادل أديب.