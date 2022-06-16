نائبة التنسيقية: التجربة المصرية في تمكين الديمقراطية إنجاز عالمي

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المؤتمر شهد كلمات مهمة لشباب المشرعين في دولهم، لافتة إلى أن مصر خطت خطوة مهمة، في خفض متوسط أعمار البرلمانين، وقضية مثل قضية التغيرات المناخية، تعني الشباب والأجيال القادمة ورثة الأرض، «احنا من نشعر بثقل الازمة التي خلفتها عقود من عدم التدخل والتراخي في الفعل».

مصر تستضيف البرلمانين من كل دول العالم ليعبروا عن التزاماتهم وقضاياهم

أوضحت صابر، خلال استضافتها على شاشة برنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد فى مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشهد استضافة مصر لبرلمانيين من كل دول العالم، ليعبروا عن التزاماتهم وقضاياهم ورأي البرلمانيين في العمل من أجل قضية المناخ، مشهد مهم جدا على المستوى الدولي.

التجربة المصرية في الديمقراطية تعتبر إنجاز عالمي

أكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التجربة المصرية في الديمقراطية، تعتبر إنجاز عالمي بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطني، من خلال تمكين كل مواطن من التعبير عن رأيه، لافتة إلى أن تنفيذ الحوار الوطني، على أرض الواقع يثبت قدرة الدولة على تمكين الديمقراطية، والحالة التي أحدثتها التنسيقية في الشارع السياسي، تؤكد أنه من الممكن أن نخلق منصة حوارية مشتركة دون أدنى اختلاف على الرأي أو التوجه العام.