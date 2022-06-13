نائب بـ«التنسيقية»: تعديلات قانون الرياضة ضرورة في ظل الجمهورية الجديدة

أعلن النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، وأهمية الرياضة ودورها فى بناء الإنسان المصري ودعم الشباب.

«السباعي»: لجنة الشباب والرياضة بذلك مجهودا كبيرا في إعداد تقريرها عن القانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

وقال النائب محمد السباعى: «أشكر لجنة الشباب والرياضة على المجهود الذى بذلته فى إعداد التقرير ومناقشة مشروع القانون، فالرياضة مهمة وأسلوب حياة فى ظل الجمهورية الجديدة، ولدعم الشباب الذين لابد أن نوفر لهم كل السبل لممارسة الرياضة».

تفاصيل مشروع تعديل قانون الرياضة

وأشار السباعي، إلى أن تعديلات قانون الرياضة جاءت رغم مرور 5 سنوات على القانون الحالي الذى صدر فى عام 2017 طبقا للأثر التشريعي والذى نتج عن تطبيق القانون وجود ملاحظات وضرورة لإدخال تعديلات.

وأشار نائب التنسيقية، إلى أهمية أن يكفل القانون الممارسة الرياضية لكل الفئات ودعم دور الهيئات الرياضة، مؤكداً علي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون تقديرا وإعزازا لدور الرياضة المصرية فى بناء الإنسان".