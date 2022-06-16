سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 16-6-2022 في الأسواق المحلية

يهتم العديد من المواطنين بسعر طبق وكرتونة البيض اليوم بشكل يومي ودائم ومستمر، إذ أنه يعد من أهم مصادر البروتينات التي يمكن تناولها باستمرار، في وجبات الإفطار والعشاء، حتى يتم تعويض الجسم بما يحاتجه من ذلك العنصر.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، وفق حديث رئيس شعبة الغرف التجارية في القاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس شهد استقرارا في جميع المحلات التجارية، ليتراوح سعر الأحمر منه بين 51 و53 جنيها من المزرعة للتاجر، ويصل سعره للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق إلى سعر يتراوح بين 54 و55 جنيها، فيما يصل سعر البيض البلدي، وهو الأعلى يصل لنحو 60 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، اليوم الخميس، جاء ليتراوح بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيها، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

واستقرت أيضا أسعار البيض في المحلات التجارية الكبرى، ليصل سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات إلى قيمة نحو 26 جنيهًا، بعد أن وصلت في بداية الشهر الماضي لـ45 جنيهًا لبعض الأنواع.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض، والتي تتضمن نحو 20 بيضة بين 38 إلى 46 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيض الأحمر اليوم الخميس الموافق 16 يونيو بين 40 إلى 47 جنيهًا، فيما يصل طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة لسعر يبدأ من 65 جنيهًا، ويصل حتى 75 جنيهًا، بعد أن تخطى سعره نحو 130 جنيهًا مطلع شهر مايو الماضي.