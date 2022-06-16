نائبة التنسيقية: إفريقيا لا تحتل مكانتها على خريطة صنع السياسة العالمية

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القارة الإفريقية لها طبيعة خاصة، وحتى الآن لا تحتل المكانة الجديرة لها في خريطة صنع السياسية العالمية، لافتة إلى أنّ إفريقيا لديها موارد بشرية وطبيعية كبيرة جدا والدول الإفريقية هي أكثر الدول المتأثرة بنتائج التغيرات المناخية التي تسببها الدول الصناعية الكبرى «حتى الآن لم تف الدول الكبرى بالتزامتها المادية والتقنية تجاه الدول المتضررة».

السياسيات لا تتغير إلا بالضغوط

وأوضحت صابر، خلال استضافته على شاشة برنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنّ الشباب عامل محرك رئيسي داخل مصر وخارجها لقيادة الضغط عالميا من اجل الوصول لحل حقيقي للمشكلة، مشيرة إلى أنّ السياسيات لا تتغير إلا بالضغوط وخاصة في المصالح المشروعة ، فنحن بصدد مشكلة ستؤثر تبعاتها على جميع السكان «معندناش كوكب تاني نعيش عليه».

قانون مكافحة هدر الطعام

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تتبنى موضوعات متنوعة مثل قانون مكافحة هدر الطعام، فلا يوجد بالدستور مايواجه تلك المشكلة، ولدينا كميات كبيرة من هدر الطعام في ظل ازمة غذائية عالمية، لافتة إلى أن مشروع قانون مكافحة هدر الطعام يستهدف المطاعم والفنادق لمواجهة كميات الهدر المتزايدة، والأثر التشريعي للقانون سيؤثر بشكل جيد «هناك أطعمة غير صالحة للاستخدام يمكن استخدامها في صناعة الوقود الأخضر»